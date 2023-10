Torna la StraBologna (in versione autunnale): ecco i tre percorsi

Torna la StraBologna, quest'anno in autunno. La 42esima edizione della camminata ludico motoria organizzata dalla Uisp è in programma domenica 29 ottobre, per recuperare l'evento previsto lo scorso maggio e annullato a causa dell'alluvione. Dopo i 22.000 dell'ultima edizione, sono 17.000 i partecipanti già iscritti ma la cifra è destinata a salire visto che mancano ancora molti giorni e ci si potrà iscrivere anche al villaggio espositivo (ecco come fare) che sarà allestito in piazza Maggiore dal venerdì alla domenica.

StraBologna 2023: i 3 percorsi

Tre i percorsi a disposizione: da dieci, sei e 3,5 chilometri. Pronti ai nastri di partenza anche più di 500 cani, con annesso pacco gara contenente prodotti a loro dedicati e la bandana della manifestazione. I corridori a due 'zampe', invece, avranno in omaggio una t-shirt (quest'anno caratterizzata dai colori rossoblu, dalle Due torri e dal tortellino) e i voucher messi a disposizione dai partner dell'evento: in particolare, con il pettorale della StraBologna si potrà viaggiare gratis sui bus Tper fino alle 14 e dallo stesso orario si potrà entrare gratuitamente nelle piscine Sogese.

Battuta d'arresto per l'alluvione

"Nel momento tragico dell'alluvione non ce la siamo sentita di fare quella che per noi è una festa", afferma in conferenza stampa la presidente di Uisp Bologna, Paola Paltretti, ora "speriamo che il 29 il tempo ci aiuti. Sicuramente ci aiuterà il passaggio all'ora solare, che renderà ancora più agevole arrivare in piazza alle 10,30". La StraBologna "mette in pratica il concetto di sport per tutti che da circa un mese è entrato anche in Costituzione", aggiunge la presidente, ricordando che anche quest'anno le iscrizioni contribuiranno al fondo Oplà, promosso insieme all'Ausl per aiutare i ragazzi con disabilità a frequentare corsi in piscina a prezzi calmeriati.

La StraBologna "è una delle manifestazioni più importanti e preziose che si fanno in città", afferma l'assessora comunale allo Sport, Roberta Li Calzi, sottolineando l'impegno messo in campo "per garantire la sicurezza di chi correrà e parteciperà in piazza Maggiore e in piazza Nettuno a questo evento". Grazie a manifestazioni come questa, "siamo cresciuti e abbiamo imparato ad organizzare eventi che spostano decine di migliaia di persone, impattanti sulla città- rimarca Mattia Santori, consigliere delegato ai Grandi eventi sportivi- rendendo una festa qualcosa che altrove e in altri momenti potrebbe essere problematico. Quindi anche grazie alla StraBologna oggi siamo una città di grandi eventi".

Le scorse edizioni della mitica corsa bolognese