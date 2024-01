"The Blues Brothers Approved": il musical che scuote!

Con un tour che ha già incassato successi straordinari in tutta Europa, a Bologna arriva "The Blues Brothers Approved", la più grande e famosa produzione teatrale dei Blues Brothers al mondo, approvata da Dan Aykroyd e Judith Belushi: l'appuntamento è per il 27 aprile 2024 al Teatro EuropAuditorium.

"The Blues Brothers Approved" è un richiamo alle radici, a quella casa del cuore che è il palcoscenico, dove Jake ed Elwood Blues vi aspettano con una missione: scuotervi nel profondo e regalarvi emozioni indimenticabili. Con uno show completamente rinnovato, promettono di infrangere nuovamente i record, portando in scena una tempesta di energia con nuove scenografie, mosse e tante sorprese! Accanto a loro, una band di sette elementi, e le incantevoli Bluettes, che con le loro voci potenti scuoteranno il pubblico e regaleranno emozioni indimenticabili con una scaletta che sarà un’ode ai grandi classici: Everybody, Shake Ya Tail Feather, Sweet Home Chicago, Think, Respect, Gimme Some Loving, etc…

E ricordate, questo è il nostro piccolo segreto... non una parola alla Polizia, OK?