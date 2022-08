Escursioni: tra Corno e Cimone, tra Appennino Bolognese e Modenese

Tra Corno e Cimone, tra Appennino Bolognese e Modenese.



Una lunga escursione ad anello su e giù per i crinali alla scoperta di un ambiente unico, in cui basta girare lo sguardo per vedere una nuova prospettiva, uno scorcio che solo un attimo prima non si era visto. In questa escursione non potrà mancare una vetta: saliremo infatti al Monte Spigolino, un eccezionale punto panoramico non solo sulle Valli del Dardagna, dell’ Ospitale e della Lima, ma anche sull’ intero Alto Crinale collegando Cima Tauffi, il Libro Aperto al Cimone.



Guardando invece verso sud-ovest troveremo un crinale che corre quasi parallelo a quello sopra delimitato dal Monte Gomito che nasconde un po’ la cima del Tre Potenze.



Ma potremmo vedere anche Monte Giovo, Cima dell’ Omo, il Monte Albano e il lungo crinale che porta al Passo delle Radici.