Trasposizioni: la mostra pittorica di Alessandro Burnelli

In concomitanza con le date degli spettacoli teatrali “IL CAVALIERE INESISTENTE” di Italo Calvino, sarà presente la mostra pittorica informale “TRASPOSIZIONI” dell’artista Alessandro Burnelli, presso gli spazi del Teatrino 1763 di Villa Mazzacorati.

In questa occasione, sarà possibile incontrare l’artista e visitare la mostra ad ogni giorno di spettacolo.



La pittura di Burnelli è un’arte mentale, una creazione dell’intelletto.

Le idee di sentimenti che partono dalla mente e che si rafforzano nell’animo, vengono trasformati in immagini attraverso forme, segni e colori.

L’artista, come sottolinea Francesco Martani nella sua critica, porta sulla tela una luce vibrante, dalla quale fa emergere morfologie varie, caratterizzate da tenui timbri della materia cromatica.



Debutta ufficialmente presso il Teatrino 1763 di Villa Mazzacorati il recital Il Cavaliere Inesistente, una produzione di Fraternal Compagnia APS per celebrare il centenario della nascita di Italo Calvino.





Attraverso modalità espressive atte a mettere in risalto la poesia, l’irreale: ombre, trasparenze, stilizzazione, gioco nel gioco, un parallelo uditivo, olfattivo, sensoriale tra la cucina e il campo di battaglia.