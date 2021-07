Un passo, due vette, tre province

La salita al Corno alle Scale resta una “classica” per gli escursionisti dell' Appennino Bolognese (e non solo). Il nome “Corno alle Scale” deriva dal profilo del monte verso Sud che da lontano assomiglia a gradini che portano sulla cima. La vetta è caratterizzata da due cime poco evidenti: Punta Sofia, dove svetta l' alta croce in traliccio di ferro visibile anche da molto lontano, e Punta Giorgina che misura 1944 metri contro i 1939 metri di Punta Sofia.

L'ambiente della nostra escursione è di alta quota, e se i bruschi cambiamenti del tempo, frequenti a ridosso del crinale, possono ribaltare di colpo una bella giornata, il panorama ripaga il sacrificio della salita: in giornate particolarmente limpide, si possono vedere il Mar Adriatico e il Tirreno e al di là della pianura perfino le Alpi. Ed in barba a tutte le restrizioni dei mesi passati, arriveremo dove il nostro piede sinistro sarà in provincia di Modena, quello destro in provincia di Bologna e gli ultimi del gruppo saranno ancora in provincia di Pistoia...curiosi? Venite con noi!

