Un pezzetto di Venezia approda in mediateca

Lo scorso 8 ottobre "Il paese del sorriso" di Franz Lehár ha inaugurato la sesta edizione della fortunata rassegna "Un'ora all'opera", organizzata da Sol Omnibus Lucet APS (col contributo del Comune di San Lazzaro di Savena). L'Associazione quest'anno metterà in scena per tre domeniche altrettante riduzioni liriche operettistiche presso la Sala Clorindo Grandi della Mediateca di San Lazzaro: il titolo di questa edizione è infatti "Operetta che passione".



Il secondo spettacolo avrà luogo in Mediateca, appunto, il 5 novembre alle ore 17.00 e sarà incentrato su "Una notte a Venezia" di Strauss II la cui trama si snoda nel corso di una nottata veneziana, nel periodo del Carnevale: vivaci personaggi intrecceranno le loro vicende creando una serie di momenti comici, impreziositi da meravigliose musiche e dai costumi di Mirta Zagonara.



In occasione degli spettacoli, la Sala Clorindo Grandi si trasformerà ogni volta in un vero piccolo Teatro, grazie alle scenografie di Luca Bianconcini e all'allestimento curato da Sol Omnibus in collaborazione con Modesta Compagnia dell'Arte.



Ingresso libero fino ad esaurimento posti.