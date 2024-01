ART CITY | Una camicia in-solita. emmanuel schvili, storia di un brand. Mostra e performance tra arte e moda

La mostra monografica Una camicia In-solita, Emmanuel Schvili, storia di un brand, a cura di Emmanuel e Giorgia Schvili, nell'ambito di ART CITY Bologna 2024 in occasione di ARTEFIERA, ripercorrerà con materiale d’archivio eterogeneo la storia del celebre marchio bolognese che è stato un punto di riferimento del Made in Italy, dalla sua prima collezione nel 1970 all’apice raggiunto negli anni ’90, in particolare con il successo delle camicie cartoon, ideate con le prime licenze ufficiali concesse da Warner Bros. e Disney Italia.

In esposizione un ricco e vario materiale, con molti pezzi inediti mai presentati in precedenza, imperdibile per gli specialisti del settore, ma anche per appassionati, estimatori o semplici curiosi: ogni angolo dell’allestimento della Sala Museale Possati è dedicato ad una tematica caratteristica del brand, ma significativa anche per la storia della moda italiana in decenni considerati “d’oro” perché di massimo sviluppo, di affermazione e successo a livello globale.

L’esposizione è arricchita dagli affascinanti manichini sostenibili d’artista di Fabrizio Cattabriga, appositamente realizzati per l’evento: l’installazione dell’eclettico creativo di Medolla, anche interior designer, nasce dall’intento di ideare un intervento artistico incentrato sul riuso, con l’obiettivo di recuperare etichette di scarto, decori, applicazioni in pietre dure e ricami non altrimenti utilizzati nella produzione, valorizzando manichini sartoriali in disuso, che trasformati da una nuova luce, potranno vivere una seconda vita.



Nell’ambito della mostra si terranno alcuni eventi collaterali di approfondimento:

venerdì 2 febbraio alle ore 17.30 opening In Sala Biagi presso il Complesso del Baraccano: la dott.ssa Rosa Amorevole, in qualità di Presidente del Quartiere Santo Stefano di Bologna, consegnerà a Emmanuel e Giorgia Schvili l’attestato di riconoscimento per la loro attività imprenditoriale nel campo della moda Made In Italy.

A seguire, dalle ore 18.00 alle ore 23.00, il Corso Triennale di Fashion Design dell’Accademia di Belle Arti di Bologna presenterà tre tableau vivant, che si animeranno in una suggestiva performance ispirata al capo iconico del brand: la camicia. Un connubio di arte e moda, con il coordinamento della prof.ssa Rossella Piergallini: gli studenti e le studentesse del corso di Modellistica, tenuto dalla docente Irena Zeka, hanno realizzato una capsule collection di 20 camicie bianche destrutturate e rielaborate, che prenderanno vita in uno straordinario gioco di spaesamenti anatomici, ispirato al mood pop e ironico dello storico marchio.

Sabato 3 febbraio dalle ore 11.00 alle ore 23.00; visita guidata ore 17.30 e apertura per ART CITY WHITE NIGHT.

Domenica 4 febbraio dalle ore 11.00 alle ore 22.00; visita guidata ore 12.15

Ingresso libero



Gradita prenotazione per le visite guidate scrivendo a emmanuelschvili.camiciainsolita@gmail.com e indicando il giorno scelto