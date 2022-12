"Una favola di natale" al quartiere Barca

Sabato 10 dicembre, alle ore 18, nella sala consiliare Falcone-Borsellino del Quartiere Borgo Panigale-Reno avrà luogo la giornata conclusiva di “Se fossi in te”, la seconda edizione del laboratorio teatrale che vede coinvolti bambini autistici e bambini residenti nel Quartiere, organizzata dall’associazione I Balconi Azzurri Aps, in collaborazione con Comitato Autismo 365 e con il Patrocinio del Quartiere stesso, e condotto da Alessia De Pasquale e Filippo Marchi della Compagnia STREBEN, affiancati dalle educatrici Chiara Fronticelli Baldelli, Alessandra Bricca, Raffaella Auriemma e Ilaria Cassano.



Obiettivo di questa nuova edizione è stato l’affrontare la scena in maniera più autonoma rispetto al primo soddisfacente percorso. Per farlo, i giovani attori racconteranno una piccola favola incentrata sulla nascita dell’albero di Natale.



“In seguito alla prima edizione della scorsa primavera, abbiamo avuto conferma di come il teatro possa essere lo strumento adatto per unire e condurre verso un comune obiettivo”, spiega Giuseppe Calvello, presidente de I Balconi Azzurri. “Permettere ai partecipanti di raccontarci una storia, supportati dalle educatrici, e di poter utilizzare la loro voce e le loro espressioni è già un passo avanti non indifferente. Inoltre, molti degli oggetti di scena saranno realizzati da altri bambini, ossia i partecipanti al laboratorio Manipolando Sportivamente, un altro corso inerente al nostro, in quanto dedicato ai bambini autistici.”



Ingresso libero fino a esaurimento posti.