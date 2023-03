"Vallanzaska" live al Mercato Sonato

Sabato 1 aprile i "Vallanzaska" live sul palco del Mercato Sonato.

Tra i pionieri dello ska-punk italiano, i Vallanzaska sono attivi ininterrottamente dal 1991. Alcune delle loro canzoni, come Cheope, Spaghetti Ska e Sì Sì Sì No No No, sono entrate nella memoria di intere generazioni, diventando veri e propri must della scena alternativa italiana.