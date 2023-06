Vediamocichiara arriva a bologna per parlare di menopausa e vita di coppia

I 50 anni rappresentano una nuova fase evolutiva, e con la menopausa la donna va incontro a molti cambiamenti, alcuni dei quali possono incidere anche sulla vita di coppia.



Secondo l’ultima survey, presentata da VediamociChiara, la paura di non essere più desiderata e desiderabile accomuna il 52% delle donne, e il timore di dire “sono in menopausa” è una paura reale per il 46% di chi ha risposto al sondaggio: questi dati ci fanno capire come la menopausa venga percepita a volte come se fosse una “malattia” invalidante o uno “stigma”. Diventa quindi importante rispondere a domande di questo tipo: come mantenere giovani il corpo e la mente e ritrovare il piacere di stare bene in coppia?





Numerosi ospiti ed esperti specializzati nella menopausa e nella vita a due si confronteranno nel corso dell’appuntamento dal vivo organizzato a Bologna da VediamociChiara il giorno giovedì 8 giugno alle ore 18 presso il Centro Congressi dell’Hotel Aemilia in via G. Zaccherini Alvisi 16





Un evento dedicato alle donne over 50, ma non solo. Per la prima volta l’evento sarà aperto anche ai partner, per accendere i riflettori su argomenti importanti per le donne attorno agli anta e per la vita di coppia, grazie alla presenza degli esperti, alcuni dei quali consulenti del progetto ilmiopiccolosegreto.it, che forniranno alla platea alcuni consigli per aiutare a riscoprirsi e a ritrovare anche l’intesa.





Lo speciale appuntamento, realizzato anche con il contributo incondizionato di Shionogi, prevede una serie di approfondimenti ad hoc sulla menopausa e sulle problematiche ad essa connesse, come la sessualità che cambia e il calo del desiderio. Gli esperti risponderanno alle domande del pubblico e saranno a disposizione per incontri semi privati al termine dell’evento. Il Prof. Roberto Bernorio (sessuologo), la Dott.ssa Alessandra Roncuzzi e il Prof. Giovanni Grandi (ginecologi) sono solo alcuni dei nomi del parterre di specialisti che parteciperanno all’evento per incontrare il pubblico e sensibilizzarlo sull’importanza di prendersi cura della propria salute e benessere.





“La sessualità in menopausa è un bene prezioso da preservare. Oggi la medicina ci può aiutare con diverse tipologie di trattamenti, ormonali e non, utili a mantenere in equilibrio il desiderio ed il buon trofismo delle mucose vaginali. Poter parlare di tutto ciò direttamente con le donne è una grande opportunità” - dichiara il Prof. Roberto Bernorio.





“Grazie all’allungamento della vita media, la donna moderna vive oggi moltissime decadi di vita in menopausa, quasi di più che in età riproduttiva. Per tale motivo è molto importante porre sempre più attenzione a tutte le tematiche che riguardano la qualità di vita e la prevenzione in questa fondamentale fase della vita della donna.” - continua il Prof. Giovanni Grandi.





"La menopausa determina inevitabilmente una variabile quantità di disturbi e sintomi nella maggioranza delle donne. La medicina odierna offre terapie sicure ed efficaci per contrastarli ed evitare che diventino vere e proprie patologie." - prosegue la Dott.ssa Alessandra Roncuzzi.





“Sono molto contenta di poter realizzare questo evento anche a Bologna, una città magnifica e accogliente che conosco da sempre, sarà un’occasione per condividere e promuovere il “Manifesto della Menopausa”, una nuova visione di questa fase della vita, che ci vede attive, dinamiche e pronte ad un vero e proprio cambio di mentalità. Anche per questo siamo particolarmente felici di aver raccolto la partecipazione dell’Università Primo Levi al nostro evento. In linea con i dati dalla nostra ricerca, oggi la menopausa viene vissuta anche come un’opportunità per ritrovare i nostri spazi, le nostre passioni e la nostra dimensione individuale e di coppia: una vera “superpausa”!. E oggi, più che mai, noi donne abbiamo bisogno di esperti e specialisti che ci aiutino a viverla completamente e serenamente; esperti che sono il fulcro di questi eventi gratuiti, aperti alle città. L’evento di Bologna sarà anche un’occasione per contribuire, tramite selfie e commenti, a far crescere la nostra donazione a favore delle aree dell'Emilia Romagna, appena colpite dall'alluvione” - dichiara la Dottoressa Maria Luisa Barbarulo, Coordinatrice del portale VediamociChiara.





A coloro che parteciperanno all’evento è raccomandata la puntualità: le prime arrivate infatti riceveranno una card omaggio Douglas o LaFeltrinelli, e potranno sfruttare il servizio di trucco pre evento delle profumerie Douglas.





VediamociChiara è il portale femminile nato per rispondere alla crescente esigenza delle donne di tutte le fasce di età di avere uno spazio per informarsi, correttamente e facilmente, sulla propria salute e sul proprio benessere, con focus sull’apparato riproduttivo e su tutte le patologie e i disturbi tipicamente femminili, ma anche sulle tematiche che riguardano la salute di tutta la famiglia.