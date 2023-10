Sabato 30/09 e Domenica 1/10 parte a Vergato (BO) in Piazza Capitani della Montagna la prima edizione della " Vergato-Cereglio in bicicletta "



Ecco il programma dettagliato:



Sabato 30/09

?Dalle 10:00 esposizione e prove libere di biciclette e mezzi speciali.

?Dalle 14:30 esibizioni di Mtb Free Style e attività per bambini.



Domenica 1/10

?Dalle 8:30 alle 10: iscrizioni e ritiro "pacco gara"

?Ore 10:30 partenza escursione aperta a tutte le biciclette: muscolari, elettriche e special bike, per persone con disabilità sensoriale, motoria e psichica

?Dalle ore 11:30 a Cereglio grande aperitivo e rinfresco offerto a tutti i partecipanti!

?Possibilità di pranzare presso i ristoranti convenzionati

?Nel pomeriggio sarà possibile visitare la Pieve di San Pietro di Roffeno e l'Abbazia di Santa Lucia.





Per informazioni tel 3517111114 oppure e-mail info@slow-emotion.com