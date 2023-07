"Vidiciatico street food 2023"

Dal 4 al 6 agosto torna attesissimo appuntamento estivo che come ormai da tradizione riempirà le vie del Borgo Antico di Vidiciatico (BO) con i profumi e i sapori dei cibi di strada: fra le novità di questa edizione l'apertura anche la domenica sera.

Tante le golosità presenti: dagli arrosticini abruzzezi all'American barbecue, dal pesce fritto a must locali come tigelle e zampanelle e molto altro, incluse novità come le originali bombette pugliesi. Il tutto da gustare seduti ai tavoli posizionati lungo le vie del paese ed annaffiato dalla beer selection firmata Beer Brothers On The Road, che proporranno alla spina le creazioni di piccoli produttori del panorama italiano e non solo.

Programma:

VENERDI' 4 esordio con FABIETTO DJ, che dalla consolle proporrà coinvolgenti cover da ballare.

SABATO 5 saranno gli SPAZIO 80 a regalare un tuffo fra le Hits dei mitici Anni Ottanta.

A sottofondo della cena di DOMENICA 6 ci sarà un Dj Set.

Sabato e domenica pomeriggio, a partire dalle ore 16:00, nell'AREA BIMBI i piccoli ospiti della festa potranno divertirsi con caccia al tesoro, laboratori creativi e baby dance.

Lungo le vie del Borgo sarà inoltre presente un mercatino di artigianato artistico con originali e bellissime opere del proprio ingegno.

La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo.