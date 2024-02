Visita guidata "Nella terra natia del Guercino"

Domenica 25 febbraio si rinnova l'appuntamento con la visita guidata "Alla scoperta dei luoghi del Guercino a Cento e Pieve di Cento".

Programma:

Partenza alla volta di Pieve di Cento: Giovanni Francesco Barbieri, detto il Guercino, lascia una presenza ben visibile qui nella “piccola Bologna”. Visita a “Le Scuole”, il grande edificio liberty che ospita la Pinacoteca "Graziano Campanini", con una sala dedicata al Guercino ed ai suoi allievi: in mostra i 10 affreschi del Maestro dedicati a Rinaldo e Armida. Camminando sotto i portici giungeremo poi alla Chiesa della Collegiata, vera pinacoteca sacra, dove il Guercino, con la sua Annunzianda, si confronta con il suo eterno “rivale” Guido Reni. Nella piazza centrale faremo una breve sosta per caffe’ e biscotti tipici del territorio.

Ripartenza per Cento, patria del Guercino, dove l'artista nacque e visse fino al suo trasferimento a Bologna.

Dalla Rocca, riconoscibile sfondo di alcune opere giovanili, una passeggiata lungo il corso Guercino ci porta alla Pinacoteca, riaperta dopo il terremoto e proprio per questa occasione. Qui potremmo ammirare numerose e pregevolissime opere di questo infaticabile grande artista, protagonista della pittura barocca, con le sue magnifiche “madonne” ed i paesaggi del territorio negli affreschi giovanili.

Verso le ore 19:00 ripartorno a Bologna.

Punto di ritrovo:

Ore 14:00 presso il punto di carico-scarico pullman turistici in Piazza Malpighi 4/3

La quota include:

Guida turistica abilitata

Transfer in pullman privato 25 posti

Ingresso nei luoghi indicati

Sosta caffè

Quota:

Intero: € 18,00 p/persona

Ridotto: € 15,00 p/persona (possessori Card Cultura; possessori Bologna Welcome Card EASY e PLUS; disabili non motori e accompagnatori)

Gratis per bambini sotto i 4 anni

Il tour non è adatto a persone con disabilità motoria.

Cancellazione:

Cancellazione con rimborso o modifica della prenotazione possibili fino a 48 ore prima dell’inizio del tour.