Wrestling: jackpot - tutto in palio!

La lotta spettacolare targata Wrestling Megastars torna in azione sabato 16 aprile al Teatro Centofiori di Bologna con l'evento denominato "Jackpot - Tutto in palio" nell'ultimo evento della stagione. Tutti gli eroi che ci hanno fatto emozionare negli ultimi mesi saranno presenti e la posta in gioco sarà totale! Chi la spunterà?



Tra gli atleti annunciati il veterano pluricampione Red Scorpion, la stella del cinema King Danza con il suo titolo di campione "King of the ring", i belli del ring Nico Narciso e Maxy Toy Boy, l'ex campione VP Dozer e il neocampione italiano Cannonball Jason.



BIGLIETTI DISPONIBILI

333.1683959 o form all'URL