WWE Live: le superstar di Raw e SmackDown a Bologna il 1°maggio

Tornano in Unipol Arena le Superstar preferite di Raw® e SmackDown® per un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati! I fan che parteciperanno al WWE Live di Bologna vedranno in azione le loro Superstar preferite di Raw® e SmackDown®, tra cui “The American Nightmare” Cody Rhodes, Bianca Belair, Randy Orton, la WWE Women’s Champion IYO SKY, Drew McIntyre, LA Knight, Bobby Lashley, Kevin Owens, “Main Event” Jey Uso e molti altri*.

I biglietti standard e i pacchetti VIP – che includono la possibilità di incontrare e salutare le Superstar WWE – sono in vendita da venerdì 16 febbraio ore 10:00 si Ticketone