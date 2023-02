Yamandu Costa in concerto al Teatro Ebe Stignani

Martedì 14 febbraio la chitatta di Yamandu Costa live al Teatro Ebe Stignani.

Ascoltare Yamandu Costa con la sua chitarra a sette corde è davvero un’epifania, una scoperta strabiliante di come si possa ascoltare la chitarra suonata come nessuno mai. La tecnica incredibile, la ricerca del suono, l’improvvisazione inserita su brani di qualsiasi genere o epoca, fanno si che il concerto di Yamandu Costa rappresenti una vera avventura per qualsiasi ascoltatore. Chitarrista brasiliano, è ormai conosciuto in Europa come nel continente americano, tanta è la sua presenza in festival e rassegne di musica di ogni genere. Suona qualsiasi genere musicale brasileiro, dal samba alla bossa nova, dal chorinho al chamamé, ma arriva tranquillamente anche alla milonga e al tango argentino, rendendo impossibile una sua classificazione musicale. Possiamo solo dire che è un grande, grandissimo musicista.