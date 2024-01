Alberi monumentali, 16 new entry nel bolognese: quali e dove sono | FOTO

36 in tutta la regione e 16 nel bolognese. Sono le "new entry" nell’elenco degli alberi monumentali dell'Emilia-Romagna che possono essere sua singoli, ma anche esemplari che si trovano in gruppo o in filare. Nello specifico, le nuove tutele inserite nell’Elenco regionale degli Alberi monumentali regionali (Amr) riguardano 28 alberi singoli, 6 gruppi e 2 filari. Grazie questi nuovi ingressi salgono a 658 le tutele complessive in Emilia-Romagna.

“Questi alberi costituiscono un bene comune di grande valore ambientale e storico. Esemplari giunti fino a noi da epoche lontane e che ospitano spesso uno straordinario patrimonio di biodiversità – spiega l’assessora regionale ai Parchi e forestazione Barbara Lori -. E merita di essere sottolineato il fatto che tutte le nuove tutele siano frutto di segnalazioni di cittadini e Comuni. La dimostrazione di una sensibilità e di un’attenzione in crescita, che, come Regione, vogliamo accompagnare, anche rafforzando l’azione di salvaguardia come abbiamo fatto con la nuova legge da poco approvata”.

Bologna: i 16 nuovi alberi monumentali

Sono la Roverella di Cereglio, il Pero di Alto Reno Terme, il Melo di Zola Predosa, il Gelso di Zola Predosa, il Frassino di Corticella, la Farnia di Marzabotto, il Cipresso calvo di Corticella, il Cedro di Zola Predosa, il Cedro di Vergato, i 5 Castagni di Grizzana morrandi, i Cedri di San Lazzaro (Gruppo) e il Castagno di Alto Reno Terme.

La presenza sul territorio

Delle 36 nuove tutele, 16 sono in provincia di Bologna, 10 in provincia di Ferrara, 4 in quella di Reggio Emilia, 2 in quella di Forlì-Cesena, 2 nella provincia di Piacenza, 1 nella provincia di Ravenna e 1 nella provincia di Rimini.

Un censimento quello compiuto dalla Regione che avviene anche partendo dalle segnalazioni di singoli cittadini, associazioni, scuole, oltre a Comuni ed Enti territoriali, grazie a una scheda disponibile on line nella quale è possibile indicare oltre al tipo di albero, anche la sua circonferenza, la sua localizzazione e le caratteristiche salienti, allegando la relativa documentazione fotografica.

Quando un albero è monumentale

Sono diverse le caratteristiche che concorrono a definire un albero monumentale: l’età dunque, ma anche la dimensione, la rarità botanica e la specie. E poi il valore ecologico, la posizione dominante nel paesaggio, tale da renderlo unico e riconoscibile, ma anche il legame con rilevanti avvenimenti storici, culturali e religiosi. Gli alberi monumentali possono trovarsi sia in ambito urbano che in ambito rurale o in bosco. Possono inoltre essere localizzatiin spazi pubblici o all’interno di proprietà private e per questonon sempre è possibile visitarli.

Il regime di particolare tutela e conservazione cui sono sottoposti ne comporta di fatto l’intangibilità con l’individuazione di un’area di rispetto chiamata Zona di Protezione dell’Albero (Zpa) e il divieto di interventi di qualunque tipo. Fatti salvi ovviamente quelli conservativi e di salvaguardia e quelli di abbattimento solo per casi motivati, improcrastinabili e solo dietro apposita autorizzazione regionale.

Segnalare un albero monumentale

La documentazione necessaria alla segnalazione di un albero monumentale di pregio regionale consiste nella compilazione della scheda di segnalazione o di identificazione da inviare unitamente al materiale documentale e fotografico.

La segnalazione e la relativa documentazione dovranno essere inviate:

all’indirizzo di posta elettronica certificata segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it

oppure all’indirizzo di posta elettronica censimentoalberi@regione.emilia-romagna.it

oppure con raccomandata allegando la documentazione (foto ecc.) su supporto digitale (dvd, usb ecc.) al seguente indirizzo:

Regione Emilia-Romagna

Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane

Viale Aldo Moro, 30 - 40127 Bologna

Per quanto concerne la documentazione fotografica da allegare sempre alla scheda di segnalazione, è necessario scattare più di una foto per ognuno dei punti sotto riportati: