Tper presenta 11 nuove navette elettriche: "Per le linee tra il centro e i colli" | VIDEO

Sono lunghi 8 metri e larghi soltanto 2,20, totalmente elettrici e dotati di un sistema di ricarica delle batterie veloce e innovativo. Sono i nuovi 'midibus' di Tper, pensati per viaggiare nelle vie più strette del centro storico e sulle strade che viaggiano da e verso i colli. Le prime quattro eco-navette sono state presentate in Piazza Maggiore, e ne sono in arrivo altre entro la prossima primavera per completare una flotta green di 11 mezzi.

Prodotti dall’azienda perugina Rampini, i 'midibus' sono stati progettati per essere un trasporto agile e versatile. Verranno impiegati sulle linee:

A Fioravanti-Rizzoli

C Via Castiglione-Stazione Centrale-Parcheggio Tanari

D Ravone-Stazione Centrale

29 Parcheggio Tanari-Via di Roncrio

T2 Circolare Piazza Maggiore-Parcheggio Tanari (durante i T Days)

51 Piazza Cavour-Largo Lercaro-Monte Donato

52 Piazza Cavour-Cippo di Sabbiuno

59 Piazza Cavour-Villa Guastavillani

Ogni navetta può ospitare fino a 48 passeggeri, dispone della rampa per le carrozzine e ha un'autonomia di circa 300 km. I modelli Eltron sono i primi che dispongono di un pantografo a tetto: un meccanismo che si solleva in corrispondenza del punto di ricarica elettrica in alternativa alla presa classica (di cui comunque il mezzo è fornito sul lato posteriore). Grazie alla potenza di 100 kW, il pieno di elettricità viene completato nell’arco di due ore.

"Un passo in avanti importante nella sfida di rendere la flotta Tper totalmente decarbonizzata entro il 2030", ha detto la presidente e amministratore delegato di Tper Giuseppina Gualtieri. Un obiettivo che rientra nell'impegno di Bologna di raggiungere la neutralità climatica entro lo scoccare del nuovo decennio: "Le navette andranno ad affiancare il tram - ha aggiunto il sindaco Matteo Lepore - ed entro fine mandato arriveranno i bus a idrogeno".