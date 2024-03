A San Lazzaro apre il Giardino per la biodiversità "Giorgio Celli"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

È stato inaugurato sabato 16 marzo l’area verde di circa 3000 mq, a San Lazzaro di Savena, tra la via Emilia e via Martiri delle Foibe, destinata al "Giardino per la biodiversità Giorgio Celli".

Dopo il recupero della zona, degradata, il csoto di circa 115 mila euro è stato coperto grazie alla compensazione per attività estrattive della cava Molino di Russo.

La realizzazione di una nuova area verde dedicata alla biodiversità nel pieno centro della città – ha dichiarato l’Assessora all’ambiente Beatrice Grasselli - è un risultato importante per molteplici ragioni, dal miglioramento della qualità e della vivibilità dell'ambito urbano, dal contrasto agli effetti delle isole di calore, alla promozione del ruolo della natura nel generare bellezza e benessere"

Il giardino

Attraversato da un percorso ciclopedonale, è diviso in cinque aree tematiche dedicate a cinque habitat diversi tipici delle nostre colline: il bosco igrofilo, il giardino gessoso, una zona con alberi ad alto fusto, una zona a frutteto, un vigneto oltre a una grande aiuola le cui piantine scandiranno il calendario annuale delle fioriture. Complessivamente sono stati messi a dimora 500 arbusti, 54 alberi e 40 piante di vite.

"Nel nuovo giardino si potrà ammirare un calendario annuale delle fioriture autoctone, riconoscere gli elementi tipici del paesaggio locale, come i Gessi, e la loro vegetazione e anche osservare nel corso dell'anno la presenza della piccola fauna e degli impollinatori che avranno la possibilità di trovare nel nuovo giardino un habitat importante.

Proprio nel rispetto di questi valori abbiamo ritenuto importante – spiega Grasselli - la scelta di aver intitolato l'area all'entomologo bolognese Giorgio Celli e preso l'impegno di intitolare nei prossimi mesi l'area verde nelle vicinanze a Edo Ansaloni per quanto di importante ha fatto per la sua città".