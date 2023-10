Meteo, allerta gialla nel Bolognese per temporali e frane

La Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna ha diramato per domani, giovedì 19 ottobre, l'allerta gialla per tutto il Bolognese in vista delle condizioni meteo previste. Per la provincia di Bologna il rischio è di fenomeni idrogeologici, frane, temporali e vento. L'allerta sarà valida dalla mezzanotte di giovedì alla mezzanotte di venerdì.

"Per la giornata di giovedì 19 ottobre si prevede l'afflusso di correnti umide sud-occidentali che determineranno precipitazioni consistenti già dal primo mattino sul settore occidentale della regione, per poi estendersi anche al resto del territorio", si legge nel testo dell'allerta, "le precipitazioni sono previste più intense e persistenti sugli Appennini occidentali, dove è più alta la probabilità di fenomeni temporaleschi forti e persistenti che possono generare diffusi ruscellamenti sui versanti, fenomeni franosi e innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con possibili superamenti della soglia 1. Nel corso della serata, sul crinale degli Appennini centro-occidentali, è previsto anche un rinforzo da sud-ovest dei venti di burrasca moderata (con una velocità tra 62 km/h e 74 km/h )".