Il maltempo prosegue, Reno sotto osservazione: com'è la situazione dei fiumi

Il maltempo che ha interessato il Bolognese (video) ,nell'intera Regione Emilia Romagna, proseguirà ancora per alcune ore. Una allerta meteo per rischi idrogeologici e idraulici è infatti stata diramata dalla protezione civile regionale, con validità fino alla mezzanotte del 29 febbraio 2024.

Il bollettino recita: per mercoledì 28 febbraio sono previste condizioni di tempo perturbato con precipitazioni diffuse, di moderata intensità ed anche a carattere di rovescio sul settore centro-occidentale della regione. I fenomeni saranno a carattere nevoso solo a quote superiori ai 1600/1800 metri. Si prevedono nuovi incrementi dei livelli idrometrici sui bacini del settore centro occidentale, che alimenteranno la propagazione delle piene già in atto nei tratti vallivi dei corsi d'acqua, con occupazione delle aree golenali ed interessamento degli argini. Saranno ancora possibili fenomeni franosi e di ruscellamento sui versanti nel settore montano e collinare centro-occidentale.

Nel territorio bolognese l'allerta è giallo-arancione. Di seguito il dettaglio:

Quale è la situazione dei nostri fiumi

Dopo le piogge, anche intense, delle scorse ore, i rovesci risultano attenuati al mattino di oggi - mercoledì 28 febbraio - e la situazione generale dei corsi d'acqua nel Bolognese appara stabilizzata per lo più.

I livelli idrometrici più elevati si registrano per il fiume Reno, all'altezza di Sala Bolognese. Tuttavia, come sottolineano i volontari di Protezione civile del luogo, "come previsto, la piena in corso sul Fiume Reno sta avendo un deflusso molto lento, con livelli che si sono mantenuti in prossimità della soglia rossa per tutta la notte. Sono stati pertanto effettuati diversi sopralluoghi per la verifica delle arginature e dei punti più sensibili oltre a continui monitoraggi strumentali dei livelli. Al momento a monte tutti gli idrometri registrano livelli in calo e nel corso della mattinata si verificherà un incremento del deflusso delle acque anche nel nostro territorio".

La situazione dei corsi d’acqua alle ore 9.30 del 28 febbraio:

Crolli e acqua alta: come è andata la giornata di ieri

Nel territorio bolognese sotto osservazione ieri anche il fiume Setta, anche se “la situazione risulta sotto controllo" facevano sapere dalla Regione. Sul Reno, in località Bonconvento sono state approntate attività per l’apertura del Cavo napoleonico per consentire un migliore deflusso facendo confluire le acque in Po.

Tra i danni del maltempo, in località Allocco nei pressi di Vado in un tratto montano non arginato del torrente, si registra il crollo di un muretto di protezione di una proprietà privata dove l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile è intervenuta in somma urgenza con il posizionamento di massi ciclopici.

Non solo. Sempre nella giornata di ieri, a Marzabotto in via Ca Bianca, ha ceduto un altro argine che già aveva ceduto durante l'alluvione dello scorso maggio. Anche qui sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza.