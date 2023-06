Meteo Bologna, le previsioni della settimana

Clima decisamente estivo a Bologna e dopo un mese di piogge intermittenti, schizzano anche le temperature con possibili punte fino a 33-35°C. Il meteorologo Daniele Olivetti 3Bmeteo prevede una prima parte della settimana caratterizzata dall'anticiclone africano che determinerà tempo stabile e via via più caldo.

Meteo Bologna 20 giugno

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4375m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Allerte meteo previste: afa.

Meteo Bologna 21 giugno

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 37°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4500m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: afa.

Meteo Bologna 22 giugno

Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4560m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Allerte meteo previste: afa.

Meteo Bologna 23 giugno

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4130m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Allerte meteo previste: afa.

Meteo Bologna 24 giugno

Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 3845m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Allerte meteo previste: afa.

Meteo Bologna 25 giugno

Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4028m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Allerte meteo previste: afa.