Meteo Bologna: temperature in rialzo (fino a 12°!), ma torna la pioggia

Archiviata la giornata odierna, che vede ancora temperature rigide (fino a -3°) nel capoluogo emiliano, nei prossimi giorni asssiteremo ad un rialzo della temperatura e i termometri sfioreranno gli 12°. Ma se salutiamo il ghiaccio di queste giornate, ci prepariamo ad accogliere nuovamente la pioggia. Atetsa già per la giornata di domani, giovedì 21 gennaio. Ecco le previsioni di 3bMeteo, giorno per giorno:

Giovedì e venerdì, torna la pioggia a Bologna

A Bologna domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 1.8mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 4°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 1827m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

A Bologna dopodomani cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani. in serata ampie schiarite, sono previsti 1.4mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 1990m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo weekend a Bologna

Per la giornata di sabato 23 gennaio, a Bologna cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1830m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Allerte meteo previste: vento.

Per la giornata di domanica 24 gennaio, a Bologna cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli stellati in serata, sono previsti 3.6mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1432m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Sudovest, al pomeriggio forti e proverranno da Nordovest. Allerte meteo previste: vento.

