"Fiammata africana": torna il caldo, settimana da bollino rosso

L'evoluzione della terza ondata di caldo della stagione estiva interessa in particolare il Centro Nord. Secondo le previsioni di 3Bmeteo, almeno fino a giovedì 17 agosto le massime non dovrebbero salire oltre i 35/36°C. Solo da venerdì i valori diurni potranno localmente superare i 36°C segnatamente alle pianure del Nord, la Sardegna e le zone interne delle regioni centrali tirreniche. Città come Bologna, Piacenza, Parma, Cremona potranno raggiungere i 36°C mentre Firenze anche i 38°C, da "bollino rosso".

Meteo Bologna, settimana da bollino rosso: le previsioni

Il 17 agosto a Bologna cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4318m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: afa.

Il 18 agosto bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 36°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4433m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: afa.

Il 19 agosto bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 37°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4740m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: afa.

Il 20 agosto bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 36°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4939m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Allerte meteo previste: afa.

Il 21 agosto cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 36°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4997m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Allerte meteo previste: afa.

Il 22 agosto bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 27°C, lo zero termico si attesterà a 5115m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Allerte meteo previste: afa.

Il 23 agosto bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 5225m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Allerte meteo previste: afa.