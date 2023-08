Gran caldo, poi il break (con temporali): meteo ballerino nel fine settimana del controesodo

Tutto in una volta. Nella due giorni di bollino roso per il rientro dalle vacanze estive per milioni di famiglie il meteo si appresta a virare bruscamente per la rotta autunnale, anche se l'estate non finirà subito. Temperatura ancora al top in questo fine settimana che però sin da domenica 27 agosto conoscerà le prime incursioni di un fronte di bassa pressione che sta attraversando l'arco alpino.

Il risultato saranno temperature in picchiata e qualche temporale. Non sono escluse anche grandinate, anche se l’impatto pù gravoso risulta per ora lungo l'arco alpino e le regioni a nord del Po. Il caldo per ora però non molla la presa. L'Arpae ha diramato una nuova allerta arancione per temperature estreme, valida per la giornata di oggi.

"Si prevedono- avverte l'Arpae- temperature estreme con valori fino a 38 gradi. Si segnalano temperature elevate anche nelle aree pedecollinari del settore centro-orientale e nello specifico nelle aree vallive". Situazione che si traduce in "possibili disagi" per i cittadini di Bologna e di numerosi Comuni della provincia, segnala l'Ausl citando Casalecchio, Castel Maggiore, San Lazzaro, Anzola, Argelato, Baricella, Bentivoglio, Budrio, Calderara, Castello d'Argile, Castenaso, Crevalcore, Galliera, Granarolo, Malalbergo, Minerbio, Molinella, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese.

Per questo l'Ausl ha già allertato i pronto soccorso, gli ospedali, le case di cura e le strutture di assistenza per gli anziani, i medici e i pediatri di famiglia, gli infermieri dell'assistenza domiciliare dell'area metropolitana. Anche l'Unione dei Comuni della bassa Romagna rilancia l'allerta dell'Arpae, sottolineando l'importanza di mettere in atto le misure di protezione individuale previste dal piano di emergenza e di Protezione civile e consultabili sul sito dell'Unione.