Meteo, allerta arancione per vento forte

Il tempo dovrebbe migliorare per il weekend pasquale, con temperature in aumento, secondo le previsioni 3Bmeteo, ma per il 27 marzo, Arpae e Protezione civile hanno diramato un'allerta arancione per vento forte in tutte le aree appenniniche dell'Emilia-Romagna.

"E' prevista sulla fascia appenninica ventilazione sostenuta da Sud-Ovest, con venti che raggiungeranno intensità di burrasca moderata (60-80 chilometri orari) e possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore". Si prevedono, inoltre, "deboli precipitazioni diffuse su tutto il territorio regionale, moderate anche a carattere di rovescio nel settore appenninico centro-occidentale, dove potranno generare localizzati fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, ruscellamenti e innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo minore".

Nelle successive 48 ore la situazione dovrebbe essere stazionaria.