Meteo Bologna, allerta gialla fino a Pasqua

Il maltempo non concede alcuna tregua, almeno fino a Pasqua. L’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile e il Centro Funzionale Arpae Emilia-Romagna hanno diramato un’allerta meteo valida per tutta la giornata di oggi fino alla mezzanotte del 31 marzo. È stata decisa un’allerta gialla per il rischio idraulico (piene dei fiumi) nelle province di Reggio Emilia e Modena e per vento nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Forlì Cesena e Rimini.

Per oggi sono previsti venti sud-occidentali di burrasca moderata (da 60 a 80 Km/h) sulle aree montane dell'appennino con probabili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore. La criticità idraulica sulla pianura modenese per la giornata di oggi 29 marzo è riferita alla propagazione e progressivo esaurimento della piena in atto sul tratto vallivo del fiume Secchia.

Allerta gialla per frane e possibili piene dei fiumi

Dalla mezzanotte, invece, scatta l’allerta gialla per frane e piene dei corsi minori nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena per temporali nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e per vento nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena, Rimini.

Per la giornata di sabato 30 marzo sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, più probabili su settore centro-occidentale, dove saranno possibili occasionali fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche fragili, ruscellamenti e innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo minore. Inoltre sono previsti venti di burrasca moderata (60-80 Km/h) da sud-ovest con possibili, rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili su fascia Appenninica.

Meteo per la prossima settimana a Bologna

Da ieri tempo nuovamente instabile sul Bologna con possibili piogge e rovesci anche a Pasqua e Pasquetta. Andrà meglio martedì - come da previsioni del tempo a cura di 3bmeteo - con possibili schiarite. Il tempo, poi, resterà stabile fino a sabato prossimo. Temperature stazionarie, tra i 10 e i 23 gradi, nel weekend. Il dettaglio: