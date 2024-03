QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Sull'Emilia-Romagna e su Bologna continuano a tirare venti forti. Per domani 28 marzo la Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione in Appennino e gialla in collina per raffiche "di burrasca forte" fino a "80-90 km/h sul settore appenninico centro orientale", e invece "burrasca moderata (60-80 km/h) su Appennino occidentale e fascia collinare centrorientale", si legge nel bollettino dell’Arpae.

Previste anche "precipitazioni diffuse a carattere debole-moderato con locali rovesci interesseranno il settore appenninico centro-occidentale, dove non si escludono occasionali fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, nonché ruscellamenti e innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo minore".