Meteo Bologna, una giornata di sole non fa primavera: nuova allerta

Una giornata di sole non fa primavera, si potrebbe dire. Dopo la perturbazione di lunedì, oggi, martedì 5 marzo, sulla città è tornata la òuce, ma, come prevede 3Bmeteo, nuovi fenomeni sono attesi nel pomeriggio/sera.

Dalla mattinata di mercoledì 6 marzo sono previste infatti precipitazioni a carattere di rovescio o locale temporale, in particolare sugli Appennini centro-occidentali, dove la quota neve è prevista intorno ai 1000/1200 m.

Arpae e Protezione Civile hanno diramato un'allerta gialle valida fino alla serata del 6 marzo peer venti di burrasca moderata (tra 62 km/h e 74 km/h) sugli Appennini centro-orientali con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore. La criticità idraulica nel settore centro-occidentale è riferita alle condizioni di lento esaurimento della piena osservata nel tratto vallivo del fiume Secchia e, nella pianura centro-orientale, al transito della piena di Po, con livelli al di sopra delle soglie di attenzione. Nel settore occidentale della regione non si esclude che le precipitazioni previste possano generare rapidi e localizzati innalzamenti dei livelli idrometrici nei tratti montani e vallivi dei corsi d’acqua, con livelli prossimi alle soglie di attenzione. Nelle zone collinari e montane centro-occidentali sono possibili localizzati fenomeni franosi, in particolare su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili.

Meteo Bologna 6 marzo

Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarite in serata, sono previsti 0.3mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1391m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

Meteo Bologna 7 marzo

Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 0.3mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1496m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest.

Meteo Bologna 8 marzo

La giornata della donna sarà caratterizzata da cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge, sono previsti 0.4mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1561m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.