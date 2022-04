Meteo Bologna: addio maltempo, esplode la primavera e il termometro si alza

Archiviato il lungo weekend tra pioggia e tempo instabile, cosa ci attende per il resto della settimana? Per lo più il meteo si manterrà stabile e soleggiato. Da mercoledì - spiega 3bMeteo - fino alla fine della settimana condizioni stabili con tempo asciutto e cieli sereni o al più qualche annuvolamento innocuo. Temperature massime attorno ai 21/22°C.

La Previsione per martedì, 26 aprile

A Bologna oggi nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. rasserena in serata nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2401m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Bolognese

MARTEDI': giornata prevalentemente stabile salvo al pomeriggio con locali rovesci sull'Emilia Romagna. Venti sostenuti da Sud-Ovest sulla Romagna e dai quadranti sudorientali sulle coste in rotazione serale dai quadranti sud-occidentali. Temperature massime fino a 21 /22°C. Mare prevalentemente poco mosso.

La Previsione per mercoledì, 27 aprile

A Bologna domani giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2414m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Bolognese

MERCOLEDI': tempo prevalentemente stabile sulla regione seppur con un po' di variabilità il pomeriggio sui settori appenninici romagnoli, altrove ben soleggiato. Temperature in rialzo nei valori massimi, fino a 20/22°C. Venti fino a moderati dai quadranti settentrionali sulle tratte appenniniche e sulla costa romagnola. Mari poco mossi.

La Previsione per giovedì, 28 aprile

A Bologna dopodomani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2564m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Bolognese

GIOVEDI': la pressione si rinforza e garantisce una bella giornata di sole su tutta l'Emilia Romagna. Da segnalare solo modesti passaggi nuvolosi durante il pomeriggio sull'Emilia. Temperature stabili, fresco al mattino, mite di giorno, massime fino a 22°C. Venti fino a moderati orientali. Mare da poco mosso a mosso.

La Previsione per venerdì, 29 aprile

A Bologna cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3106m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Bolognese

VENERDI': un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali, pianura emiliana, pianura romagnola, dorsale emiliana e dorsale romagnola cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 2600 metri. Mare da mosso a poco mosso.