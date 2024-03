Meteo Bologna, maltempo a singhiozzo per tutta la settimana

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Emanata congiuntamente dall’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile e dal Centro Funzionale Arpae E-R., un’Allerta meteo valida per tutta la giornata di oggi, lunedì 4 marzo (fino a mezzanotte del 5 marzo), sui due fenomeni di rischio idraulico (piene dei fiumi) e rischio idrogeologico (frane, dissesti, ruscellamenti e piene dei corsi d'acqua minori e dei reticoli).

Per la giornata di oggi - recita il bollettino - il maltempo sull'Emilia Romagna sarà in allontanamento verso est portando residue e deboli piogge, in esaurimento su tutta la regione entro la tarda serata.

L'Allerta Arancione per criticità idraulica sulla pianura centro-occidentale (province di Modena e Reggio Emilia, zona F1) è determinata dalle condizioni di lento esaurimento delle piene osservate, in particolare del fiume Secchia. Saranno anche possibili nuovi incrementi dei livelli idrometrici nelle aree di bassa collina e pianura di Piacenza e Parma, prodotti dalle piogge attese per domenica pomeriggio e in serata nei tratti montani dei bacini corrispondenti, con particolare riferimento a Tidone, Arda, Nure (zone H1, H2).

La criticità idraulica Gialla ( rischio piene corsi d'acqua) nella pianura ferrarese (zone D1, D2, D3) è riferita al transito della piena di Po e allo stato del reticolo idraulico di pianura. Anche le restanti zone di montagna, collina e pianura centro-occidentale sono interessate da Allerta Gialla idraulica, pianura e collina bolognese comprese.

La criticità idrogeologica (frane e piene dei corsi d'acqua minori) è Gialla nelle aree montane e collinari centro-occidentali (montagna bolognese compresa) in quanto, a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti, saranno possibili localizzati fenomeni franosi lungo i versanti, più probabili nei settori montani e collinari centro-occidentali.

La situazione dei fiumi nel bolognese, alla mattina del 4 marzo, risulta buona e sotto controllo (sotto la mappa), alcuni corsi d'acqua risultano sopra la soglia 1 (gialla) nel modenese dove è attiva la vigilanza.

Meteo della settimana a Bologna

Da ieri tempo nuovamente instabile sul Bologna per l'arrivo di una vera e propria perturbazione responsabile di maltempo anche odierno. Andrà meglio martedì - come da previsioni del tempo a cura di 3bmeteo - con qualche pioggia al pomeriggio, in attesa di un nuovo peggioramento da metà settimana.

Temperature stazionarie, in temporaneo rialzo martedì, per poi tornare in flessione nei giorni a seguire con massime che non supereranno gli 11 gradi nel weekend. Il dettaglio: