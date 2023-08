Meteo, a Bologna torna il caldo: a Ferragosto il picco

Torna il caldo, ma sarà un caldo più sopportabile rispetto a quello dello scorso luglio. Secondo le previsioni del sito specializzato 3B Meteo, il meteo a Bologna per la prossima settimana vedrà alta pressione e tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso che caratterizzeranno il corso dei prossimi giorni fino al Ferragosto e anche il periodo successivo, probabilmente fino al 20. Le temperature sono previste in graduale aumento a partire dal weekend con punte massime di 35/36°C previste per il giorno di Ferragosto. L’afa sarà più elevata, anche la sera, e acuirà la sensazione di caldo con disagio fisico moderato.