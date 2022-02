Meteo, le previsioni della settimana: dopo pioggia e freddo il tempo migliora

Situazione meteo in graduale miglioramento del tempo con nubi in diminuzione e ampie schiarite. Secondo il meteorologo Daniele Olivetti di 3Bmeteo ci attende tempo stabile e soleggiato con temperature massime in lieve aumento da martedì fino a punte di 17°C sabato.

Durante la giornata di oggi, 15 febbraio, la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1329m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo. .

Sempre nella giornata di oggi, si potrebbero verificare precipitazioni a carattere nevoso tra piacentino e parmense con quota neve tra gli 0-150 metri, in genere dai 500-1000m sul resto dell'Appennino emiliano, anche a quote superiori su quello Romagnolo con calo dalla sera. Al pomeriggio precipitazioni in graduale attenuazione a partire dall'Emilia occidentale. In serata ulteriori precipitazioni sparse sulla Romagna, ma di debole intensità. Venti al più moderati dai quadranti occidentali; fino a forti di scirocco sulla costa. Temperature in netto calo. Mare prevalentemente tra mosso e poco mosso.