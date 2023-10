Meteo Bologna: le previsioni della settimana

Autunno a singhiozzo anche a Bologna, con tempo stabile e soleggiato in avvio di settimana - valori massimi sui 23-24°C - e un peggioramento atteso per il 24 e 25 ottobre con rovesci e temporali sparsi.

Ecco le previsioni 3Bmeteo.

Meteo Bologna 23 ottobre

A Bologna oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3423m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo Bologna 24 ottobre

Cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 14mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3374m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Allerte meteo previste: pioggia.

Meteo Bologna 25 ottobre

Cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani. in serata ampi e rapidi rasserenamenti fino a cieli sereni o poco nuvolosi, sono previsti 8mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3085m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo Bologna 26 ottobre

Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3570m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo Bologna 27 ottobre

Giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 0.2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3069m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Allerte meteo previste: vento.