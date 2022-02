Meteo Bologna: ciclone freddo nel week end di Carnevale, ma sarà breve

Temperature giù per il week end di Carnevale. Su Bologna i cieli sereni vedranno un breve peggioramento da venerdì pomeriggio, con aumento della nuvolosità e piogge anche a carattere di rovescio la sera, temperature giù da oggi, giovedì 24 febbraio, con massime fino a 12/14°C.

Quindi, come da previsioni del meteorologo Daniele Olivetti di 3Bmeteo, i cieli sereni saranno offuscati dal passaggio di nubi alte. Da segnalare inoltre qualche banco di nebbia lungo il Po al mattino specie tra piacentino e parmense. Ventilazione debole o al più a tratti moderata da Sud-Est sulle coste; tra pomeriggio e sera rotazione e progressivo rinforzo da Sudovest a partire dall'Appennino. Temperature in lieve calo con massime fino a 13/14°C. Mare poco mosso.

In Emilia-Romagna "venerdì un minimo depressionario andrà ad approfondirsi sul medio-alto Tirreno, apportando molte nubi nel corso del giorno e precipitazioni che interesseranno gran parte dei settori entro sera. Sabato residue precipitazioni sulla Romagna, in esaurimento nel corso del mattino. Nevicate a partire dai 700 m, in calo tra notte e mattino seguente fino a 400 m. Temperature in calo nel weekend. Dalla prossima settimana tempo spesso assolato per il ritorno di una parentesi di alta pressione".