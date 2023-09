Meteo, fine estate o ritorno del caldo? Le previsioni per i prossimi giorni

“I prossimi giorni di autunnale avranno ben poco sull'Italia” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – “ questo a causa dell'espansione dell'anticiclone subtropicale che dalla Spagna taglierà come una lama l'Europa centrale collegandosi ad una cellula anticiclonica secondaria sulla Russia. Su gran parte d'Italia sarà quiete meteorologica, in particolare al Centro-Nord, più direttamente interessato dall'alta pressione.Almeno fino al weekend compreso, ma con tutta probabilità anche nei primi giorni della prossima settimana, avremo dunque condizioni in larga parte soleggiate e con clima diurno dai connotati ancora prettamente estivi.

“In questi giorni assisteremo per l'ennesima volta ad un flusso di aria decisamente calda e umida di diretta estrazione tropicale fin sul cuore dell'Europa ma le cui propaggini raggiungeranno anche Baltico e Russia” – aggiunge Ferrara di 3bmeteo.com –“Ancora una volta il pompaggio di aria calda avverrà lungo l'asse Spagna-Francia con successivo coinvolgimento più diretto dell'Europa centrale, dove le temperature potranno risultare sopra la media anche di 8-10°C nel corso della settimana. Caldo sopra le righe anche sull'Italia ma soprattutto centro-settentrionale, dove si potranno sfiorare picchi di 28-30°C addirittura anche nei primi giorni di ottobre, mentre come già detto al Sud da una fase attuale talora sotto media si tornerà al più lievemente sopra media. Il clima meno caldo del Sud è indotto della circolazione ciclonica sullo Ionio che piloterà correnti più fresche fin sul cuore del Sahara algerino, dove le temperature a 1500m in atmosfera libera potranno risultare persino più basse rispetto all'area alpina. Inutile sottolineare come questa nuova fase calda non potrà che esasperare la sofferenza dei ghiacciai alpini, con zero termico che per diversi giorni si attesterà sui 4000-4400m, come in piena estate.”

Le previsioni per Bologna

MERCOLEDI': un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali, pianura emiliana, pianura romagnola, dorsale emiliana e dorsale romagnola cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 4400 metri. Mare mosso.

GIOVEDI': un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali, pianura romagnola e dorsale romagnola cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; su pianura emiliana e dorsale emiliana giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell'intorno di 4300 metri. Mare da mosso a poco mosso.

VENERDI': un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali e pianura romagnola cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sulla pianura emiliana giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su dorsale emiliana e dorsale romagnola cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell'intorno di 4200 metri. Mare poco mosso.