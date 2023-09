Meteo, le previsioni per il fine settimana

Ondate di calore a ripetizione. Questa sembra essere la tendenza anche per i primi giorni di ottobre su tuta Europa, e di conseguenza anche sull'Italia, in particolare sul Nord inclusa l'Emilia-Romagna. Secondo quanto analizzato da Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com “Chiaramente anche la nostra Penisola sarà investita dal flusso caldo subtropicale, soprattutto il Centronord dove ci attendiamo le anomalie maggiori.” Si prevedono "per almeno altri 4-5 giorni temperature massime da piena estate con punte di oltre 28-30°C. Valori ancora più anomali previsti in quota sulle Alpi dove si raggiungeranno temperature che sarebbero di per sè già fuori misura anche in estate: previsti fino a 12-13°C a 2800m, 9-11°C a 3000m. Come già accennato lo zero termico sarà a quote inevitabilmente molto alte, in genere intorno ai 4300-4500m ma fino a sfiorare i 4600-4800m sulle Alpi occidentali (ribadiamo, sarebbero valori di per sè già anomali in piena estate, sono previsti ad inizio ottobre e di fatto potenzialmente da record per questo mese).”

Ferrara osserva: “avremo dunque nuovamente un flusso di aria eccezionalmente calda e umida per il periodo, di diretta estrazione subtropicale dapprima su Portogallo, Spagna e Francia, con marginale interessamento anche dell'Inghilterra. Successivamente verranno investite Olanda, Belgio, Germania, Danimarca, area alpina, infine anche Polonia, area Baltica e in generale Europa orientale fino a raggiungere persino l'area di Mosca (pur attenuata), a metà della prossima settimana.”

Le previsioni a Bologna per il fine settimana: sabato 30 settembre

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali, pianura emiliana, pianura romagnola, dorsale emiliana e dorsale romagnola cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 4000 metri. Mare poco mosso

Domenica 1 ottobre

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali, pianura emiliana, pianura romagnola, dorsale emiliana e dorsale romagnola cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti molto deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 4300 metri. Mare poco mosso.

Lunedì 2 ottobre

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali, pianura emiliana, pianura romagnola, dorsale emiliana e dorsale romagnola cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti molto deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 4300 metri. Mare poco mosso.