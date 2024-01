Meteo, le previsioni a Bologna per il weekend

A Bologna si annuncia un weekend con un meteo prevalente sereno, ma con alcune piogge, specialmente notturne. Queste le previsioni del sito specializzato 3BMeteo per il fine settimana: “Sulla città di Bologna – dice il meteorologo Daniele Olivetti – sono previste residue precipitazioni nella notte di giovedì, segue un miglioramento per una giornata tra sole e nuvolosità a tratti irregolare. Nuovo peggioramento nel corso di venerdì, con piogge in arrivo tra pomeriggio e sera; fenomeni deboli o moderati accompagnati da un calo delle temperature e da un rinforzo dei venti da est e nordest. Weekend stabile e soleggiato, con temperature in ulteriore calo; clima freddo specie tra notte e mattino, con diffuse gelate”. Le temperature oscilleanno tra un minimo di zero gradi ad un massimo 10 gradi.