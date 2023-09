Le previsioni meteo dei prossimi giorni a Bologna

L'anticiclone subtropicale responsabile del tempo stabile a Bologna va indebolendosi. Come da previsione di 3Bmeteo, a metà settimana arriveranno correnti più umide atlantiche che porteranno maggiore variabilità atmosferica con nuvolosità frequente e qualche breve occasionale pioggia. Le temperature gradualmente rientreranno nella norma del periodo.

Meteo Bologna 13 settembre

Nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. rasserena in serata, sono previsti 0.3mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 3757m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo Bologna 14 settembre

Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. schiarite in serata, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3636m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo Bologna 15 settembre

Cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal tardo pomeriggio fino a cieli molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, sono previsti 9mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3692m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo Bologna 16 settembre

Nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera, sono previsti 6mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3785m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo Bologna 17 settembre

Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4223m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.