Le previsioni meteo di inizio settembre

Su Bologna tempo stabile e soleggiato per il tutto il fine settimana con sole, poche nubi di passaggio e temperature in aumento fino a 30/32 gradi nelle ore pomeridiane. Ad inizio settimana modesto calo termico per correnti più fresche da est in arrivo dai Balcani, in un contesto comunque asciutto. A seguire alta pressione in nuovo rinforzo con valori termici in crescita e massime oltre 30 gradi nella seconda parte della settimana. Queste le preivsioni di Daniele Olivetti di 3Bmeteo.

Meteo Bologna sabato 2 settembre

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4133m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo Bologna domenica 3 settembre

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4281m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.