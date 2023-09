Meteo, temperature in risalita: le previsioni della settimana

La settimana settembrina inizia con tempo stabile, con un modesto calo termico per correnti più fresche da est in arrivo dai Balcani, in un contesto comunque asciutto, secondo le previsioni di 3Bmeteo. A seguire però l'alta pressione sarà in nuovo rinforzo con valori termici in crescita e massime oltre 30 gradi nella seconda parte della settimana.

Meteo Bologna lunedì 4 settembre

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4560m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo Bologna martedì 5 settembre

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4790m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo Bologna mercoledì 6 settembre

Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4857m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo Bologna giovedì 7 settembre

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4624m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo Bologna venerdì 8 settembre

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4315m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo Bologna sabato 9 settembre

Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4436m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: afa.

Meteo Bologna domenica 10 settembre

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4440m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.