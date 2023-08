Meteo, ancora canicola africana: le previsioni della settimana

Il caldo è destinato ad aumentare con massime che potranno facilmente raggiungere tra martedì e mercoledì anche i 40°C o più. Secondo le previsioni del meteorologo Daniele Olivetti, di 3Bmeteo, su Bologna sono attese giornate stabili e molto calde per il rinforzo dell'alta pressione subtropicale. Temperature che, nei prossimi giorni toccheranno punte di 36-38 °C. Anche i valori minimi risulteranno in progressiva ascesa e con essi un po' di afa, nei quartieri maggiormente urbanizzati, tra sera e notte. Un cambio di scenario potrebbe materializzarsi intorno o poco dopo il 26 agosto. .

Meteo Bologna martedì 22 agosto

Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 36°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4991m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Allerte meteo previste: afa.

Meteo Bologna mercoledì 22 agosto

Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 37°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4659m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: afa.

Meteo Bologna giovedì 24 agosto

Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 37°C, la minima di 27°C, lo zero termico si attesterà a 4634m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: afa.

Meteo Bologna venerdì 25 agosto

Vel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 39°C, la minima di 27°C, lo zero termico si attesterà a 4550m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Allerte meteo previste: afa.

Meteo Bologna sabato 26 agosto

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 38°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4665m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: afa.

Meteo Bologna domenica 27 agosto

Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4579m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Allerte meteo previste: afa.