Dal gran caldo ai temporali, le previsioni meteo della settimana

Dopo i giorni gran caldo e di canicola, un cambio di rotta per il meteo. Protezione civile e Arpae hanno infatti diramato una allerta gialla per criticità idraulica e temporali.

Anche a Bologna, come da previsioni di 3Bmeteo, da lunedì infatti è confermato il transito di un'intensa perturbazione atlantica che farà crollare le temperature di 10-15 gradi rispetto ai valori anomali di questi giorni. Oltre al calo delle temperature, ci sarà occasione per acquazzoni e temporali sparsi, localmente anche di forte intensità. Seguite gli aggiornamenti su sito e app.

Meteo Bologna lunedì 28 agosto

A Bologna domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 8mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 3598m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio forti e proverranno da Sud-Sudest. Allerte meteo previste: vento.

Meteo Bologna martedì 29 agosto

nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 11mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3156m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo Bologna mercoledì 30 agosto

cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3133m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo Bologna giovedì 31 agosto

cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3391m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo Bologna venerdì 1 settembre

bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3681m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.