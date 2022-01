Traffico Bologna: nebbia su tutte le autostrade

Attenzione massima per chi è in viaggio in questo primo giorno dell'anno. Sebbene la giornata si presenti soleggiata, la società Autostrade segnala nebbia diffusa, vediamo dove

Sulla A1

tra Reggio Emilia e Bivio A1/Racc. A14 BO Casalecchio, visibilità 90 metri

tra Bivio A14/A1 Milano-Napoli e Bologna Fiera con visibilità 70 metri

A Banchi tra Roncobilaccio e Aglio KM 255

Sulla A13

Sulla A13, Bologna-Ferrara, tra Ferrara sud e Bivio Ss16 Adriatica, visibilità 90 metri

Sulla A14

Sulla A14, tra Imola e Cesena Nord, visibilità 80 metri

(Foto archivio)