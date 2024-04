Bonaccini in corsa per le europee, possibili elezioni anticipate in Emilia-Romagna

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Sembra ormai quasi certa la decisione di Stefano Bonaccini di candidarsi al Parlamento europeo. Scelta che, inevitabilmente, sconvolge gli equilibri della politica emiliano-romagnola. E che aprirebbe la strada ad elezioni anticipate (data papabile parrebbe quella del prossimo 24 novembre) per scegliere i nuovi vertici di Viale Aldo Moro. Il governatore emiliano-romagnolo non ha ancora ufficializzato la sua discesa in campo, che tuttavia viene data per sicura dagli addetti ai lavori. Con la candidatura alle elezioni europee si aprono prospettive nuove per lo scenario locale. E non solo.

Non tutti gli alleati del Pd favorevoli

La corsa per un seggio a Strasburgo da parte di Bonaccini pare ormai essere stata accettata dalle componenti della maggioranza in Regione. Anche se si registrerebbe qualche malumore da parte degli alleati del Pd. E non mancano le preoccupazioni, specie da parte di chi verrà ricandidato, per una campagna elettorale che seguirà da vicino quella – che si preannuncia infuocata – per le elezioni europee di giugno. E la sfida con il centrodestra, vincente praticamente dappertutto in Italia fuorché in Emilia-Romagna, sarà accesissima.

La road map verso il voto anticipato

Anche se c’è chi ancora spera in un ripensamento del ‘pres’, i giochi per la sua candidatura europea sembrano ormai fatti. Questa, in ogni caso, sarà la settimana decisiva. La direzione nazionale del Pd si riunirà sabato e annuncerà le candidature. Nel frattempo, in riunioni e chat, si è iniziato a dibattere per ‘post Bonaccini’. Ma prima è necessario approvare l’assestamento di bilancio tra fine giugno e inizio luglio. Per i dem è necessario incassare il via libera dell’Assemblea legislativa entro l’estate, perché con la candidatura di Bonaccini – che in ogni caso potrebbe restare al suo posto fino all’insediamento del Parlamento europeo - l'operatività del consiglio regionale sarà ridotta. La data più papabile per andare al voto è quella del 24 novembre.

Le funzioni del presidente dimissionario

Del ruolo di Bonaccini, in caso conquisti un seggio a Strasburgo, si è parlato anche nel corso di una recente seduta dell’Assemblea legislativa. Il sottosegretario alla presidenza della Regione, Davide Baruffi, rispondendo alla capolista di Forza Italia Valentina Castaldini , ha ricordato che "in base al vigente sistema costituzionale le dimissioni del presidenti comporta lo scioglimento del Consiglio". Pertanto, nei mesi che porteranno al voto, è il vicepresidente ad assumere le "funzioni del presidente dimissionario", con un potere però "affievolito". Ci si dovrà limitare all'"ordinaria amministrazione o affari correnti, affari che assicurano le continuità delle vita dell'ente, bilanci compresi, senza l'espressione di un indirizzo politico". In pratica, questo comporterebbe uno stop alle attività e alle discussioni dell’aula. In ballo resterebbero diversi importanti provvedimenti, tra cui la legge sul fine vita, il tema dell'autonomia differenziata, per non parlare delle grandi opere.