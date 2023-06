Alluvione, Lepore: “Dal Governo comportamento inaccettabile”

Fa discutere il ritardo del Governo guidato da Giorgia Meloni sulla nomina del commissario straordinario per la gestione del post alluvione che un mese fa ha colpito duramente l’Emilia-Romagna. Dal palco del seminario “Promessa Democratica” in scena oggi a Bologna, il sindaco Matteo Lepore ha criticato aspramente il Governo: “Non si nomina il commissario perché si chiede a noi di andare a Roma a mendicare risorse. Questo non è accettabile. È la premessa di un modello di governo che la presidente Meloni vuole portare avanti. Noi dobbiamo rispondere con le nostre proposte e idee, soprattutto con la nostra capacità organizzativa”.

Lepore, come scrive l'agenzia Dire, ha poi parlato del tema della comunicazione, puntando il dito sui cambiamenti in Rai apportati dal Governo: “Ci dobbiamo indignare per l'uso servile delle televisioni pubbliche e private dopo i funerali di Stato del presidente Berlusconi. Sono stato tra i primi sindaci a dire che Berlusconi andava ricordato, come rappresentante delle istituzioni, pur essendo stato un avversario politico. Ho anche messo le bandiere a mezz'asta in Comune. Ma questo non mi impedisce di essere indignato, per quello che ho visto in questi giorni".

"Molti cittadini bolognesi – continua Lepore – mi hanno fermato in questi giorni per questo. Le scene servili che abbiamo visto, le quali avevano il compito di raccogliere voti per Forza Italia rafforzando l'asse nella gestione del Governo da parte della premier Meloni, si ritorceranno contro chi le ha promosse. L'Italia non vuole avere nuove persone 'sole al comando', ma una speranza e un futuro. Non altre monarchie. Questa cosa il Pd l'ha detta chiaramente in questi giorni, con la sua segretaria Elly Schlein e tutti i nostri militanti. Lo dico da sindaco del territorio e me ne assumo tutte le responsabilità".