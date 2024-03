Alluvione, Figliuolo visita Marzabotto e San Benedetto e annuncia novità "dopo Pasqua"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Passi avanti e novità attese dopo Pasqua. È quello che emerge dall’incontro tra il commissario alla ricostruzione, Francesco Paolo Figliuolo, e i sindaci e le parti economiche e sociali colpite dall’alluvione del maggio di un anno fa, che si è tenuto oggi 22 marzo nella sede della Regione Emilia-Romagna. Dopo la visita a Marzabotto e a San Benedetto Val Di Sambro, il generale si è seduto al tavolo in via Aldo Moro insieme ai membri del Patto per il Lavoro e per il Clima e i comitati degli alluvionati per ascoltare le richieste anticipate nei giorni scorsi dal presidente Stefano Bonaccini.

Un paio d’ore durante le quali si è fatto il punto della situazione sui problemi che ancora persistono, dalle difficoltà burocratiche che impattano sulle domande di risarcimento al reclutamento dei tecnici amministrativi per gestire le pratiche del Comuni alluvionati. “Abbiamo ripreso in mano le ordinanze - ha detto alla Dire il generale Figliuolo al termine della riunione – e abbiamo trovato molte convergenze. Sostanzialmente tutte le richieste sono state accolte e saranno inserite in una prossima ordinanza che va ad integrare quelle precedenti e che uscirà dopo Pasqua”.

Si è parlato anche del credito d'imposta per la ricostruzione privata: a breve il ministero dell'Economia e delle Finanze, fa sapere ancora Figliuolo, "farà un decreto dal quale poi scaturirà una convenzione tra Cassa depositi e prestiti e l'Abi". Ai 630 milioni di euro si aggiungeranno quindi i 700 milioni del credito d'imposta, per cui almeno a giudizio del commissario il "problema delle risorse e' ampiamente superato", ma "vogliamo erogare il più presto possibile". Un’apertura anche sul tema del personale, uno dei più lamentati dai sindaci: "Faremo una sintesi per proporre forme diverse da quello delle scorrimento delle graduatorie", conclude il commissario.

Considera "molto positiva la giornata di oggi" anche il presidente regionale Stefano Bonaccini. "Sono contento – aggiunge - che il commissario Figliuolo e la sua struttura abbiano detto che accoglieranno la quasi totalità delle proposte che abbiamo avanzato. Mi pare che abbiamo dato un bell'esempio di come da queste parti siamo abituati a lavorare". Ma dall'altra parte, aggiunge Bonaccini, "ci sono alcuni temi che non riguardano il commissario ma il Governo che vanno risolti", da quello del personale al rimborso del 100% dei danni subiti come promesso. "Perché anche psicologicamente - osserva il governatore - coloro che hanno perso tutto e coloro che hanno perso tanto hanno bisogno di sapere che le risorse arriveranno e magari sapere anche in quali tempi"