Autonomia regionale: "La proposta non si tocca"

L'Emilia-Romagna tira dritto ancora una volta sull'autonomia. E respinge la petizione presentata da associazioni, sindacati e comitati per ritirare la richiesta di regionalismo differenziato. La commissione Bilancio dell'Assemblea legislativa ha infatti approvato la relazione della Giunta Bonaccini che esprimeva parere contrario alla richiesta di fermare l'iter.

"Chi ha avanzato questa petizione- afferma il sottosegretario alla presidenza della Regione, Davide Baruffi- lo ha fatto dicendo di temere che, a seguito della cosiddetta autonomia rafforzata, ci potrebbero essere un indebolimento dell'unità nazionale e disuguaglianze nell'offerta e gestione di servizi per i cittadini nelle varie regioni d'Italia. La richiesta di autonomia rafforzata avanzata dalla Regione Emilia-Romagna, però, si basa su una proposta di sintesi, non per via referendaria, che più che richiedere funzioni aggiuntive, chiede di raggiungere obiettivi. Mai come ora serve una legge quadro nazionale".

Baruffi ricorda poi che "l'autonomia regionale è prevista dalla Costituzione e trovo sbagliato definire disgregante e negativo ciò che viene proposto ai sensi della stessa Costituzione". Contrario alla petizione anche il Pd. "Giunta e Assemblea hanno lavorato bene- afferma il consigliere dem Luca Sabattini- non si può buttare via il bambino con l'acqua sporca prendendo per il lato sbagliato il dibattito politico". Contro la petizione si pronuncia pure la Lega. "Si parla di autonomia perché due Regioni a guida leghista, Veneto e Lombardia, hanno aperto la strada- afferma il consigliere del Carroccio, Stefano Bargi- noi siamo favorevoli alla richiesta di autonomia rafforzata". E il leghista Simone Pelloni aggiunge: "E' giusto proseguire sulla via del riconoscimento di un'autonomia rafforzata. Bisogna evitare di avere posizioni ideologiche".