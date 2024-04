Battistini ci riprova e si candida a sindaco di Marzabotto

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Morris Battistini ci riprova e si candida ancor a sindaco di Marzazotto. Lo annuncia lo stesso consigliere di Forza Italia su Facebook: "Ho deciso di ri-candidarmi nella piena consapevolezza che il nostro territorio e la nostra comunità abbia ancora tanto bisogno di lavoro e impegno per migliorare la loro vita".

Battistini, appoggiato anche da Noi Moderati e dalla Democrazia Cristiana, sfiderà Valentina Cuppi, che tenta il secondo mandato, e un'altra consigliera, Maria Francesca Carbonaro, in lista civica, tre sono i concetti di base: "Affidabilità, garanzia e disponibilità. Tre caratteristiche che la gente mi sottolinea parlando del mio operato in questi 10 anni di attività da eletto in Consiglio Comunale"

"E allora ho riflettuto a lungo su questa ennesima opportunità, se fosse utile dopo tanti anni lasciare il posto a nuovi volti, a nuove idee, a nuove alleanze di campo allargato, ma ho capito subito che questa decisione non sarebbe mai stata apprezzata da un popolo moderato, di centro, dai cittadini che in questi anni si sono sentiti rappresentati dal concetto di libertà - scrive - E allora il senso di respirabilità e coerenza mi ha nuovamente pervaso e convinto senza alcun tentennamento".

"C’è bisogno di coerenza di valori - per il consigliere azzurro -, di rispetto delle idee e delle linee che si vogliono ottenere una volta raggiunta la carica di sindaco. Ho capito in questi lunghi anni che un bravo Amministratore è colui che prende delle decisioni, che fa delle scelte, al di là del fatto che possano o non possano sempre piacere ed essere condivise".

"Basta con il famigliarato"

"È ora di smetterla con il famigliarato, è ora di dare una visione futuristica che abbandoni i paradigmi del passato, senza mai dimenticare la nostra storia, le nostre radici, la sofferenza che la nostra terra ha subito. E allora è necessario smetterla di fare una politica contro qualcosa o qualcuno. Ci si candida per un bene superiore, lungimirante e non per una spartizione di poltrone, per un interesse personale o per far dispetto a qualcosa o qualcuno. Questo si chiama Risiko, non politica, e questo lo lasciamo fare ad altri.

"Ho composto una squadra forte, espressione del territorio, dei vari settori economici, produttivi e del terzo settore - annuncia Battistini - composta da uomini e donne che non hanno bisogno di vantare titoli di studio conseguiti per essere maggiormente apprezzati, ma che possono vantare la loro presenza costante sul territorio, impegnati continuamente, chi per un verso chi per un altro, nel sistema Marzabottese al fianco dei cittadini. Voglio essere quella voce che si interpone fra il linguaggio dei cittadini e il sistema dei potentati, di quegli organi decisionali quali Regione e Governo centrale".

"Non so quale sia il risultato finale, ma conosco il coraggio - conclude - con cui mi impegnerò a ottenere il miglior risultato finale per Marzabotto, per tutti quei cittadini che credono in me e sopratutto per tutti quelli che non ci hanno mai creduto ma che avranno modo di ricredersi appena governeremo Marzabotto, anche e sopratutto nel loro interesse".