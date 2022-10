Bologna città 30? Lega: "Vita impossibile, più traffico e multe"

"Lepore ci ripensi" è il messaggio degli esponenti della Lega, dopo lo stanziamento da parte del Comune dei primi fondi per rendere Bologna "Città30", ovvero l'abbassamento del limite di velocità a 30 chilometri orari in tutta la città, tranne gli assi di scorrimento principali.

Per i consiglieri comunali della Lega Francesca Scarano, Giulio Venturi e Matteo Di Benedetto la città non sarà più sicura, anzi "l'amministrazione renderà impossibile la vita a chi per lavoro è costretto a utilizzare l'auto e rimpinguerà le casse comunali grazie all'incremento di limitazioni e conseguenti sanzioni".

"Giusto prendere atto dello spaventoso incremento di incidenti mortali sulle nostre strade - continuano i leghisti - ma questi non si combattono certo con interventi indiscriminati che rischiano solo di acutizzare il problema del traffico in una città che nei prossimi anni sarà martoriata dai cantieri", quindi il sindaco e la Giunta "ci ripensino, riducendo il limite dei 30 chilometri orari solo alle strade più pericolose in modo da fare convivere al meglio tutti, tenendo conto delle necessità della totalità dei bolognesi".

Stanziati 100mila euro

Il Comune ha stanziato qualche giorno fa 100.000 euro. Si tratta di fondi che verranno impiegati per la segnaletica.